Иван Едешко: "Хорваты очень сильны, но и у них есть слабые места"

Олимпийский чемпион Иван Едешко в интервью "Известиям" отметил, что сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018​ против Хорватии нужно проявить такую де самоотдачу, как в играх с Испанией и Египтом.

– Какое впечатление произвела на вас сборная России?

– Мне не нравилась позиция многих критиков, которые с пренебрежением относились к нашей команде и говорили, что мы не выйдем из группы, провалимся перед своими болельщиками. Ребята доказали обратное. Считаю, что они сделали все для того, чтобы достичь высокого результата. Да, возможно, уровень наших футболистов немного ниже, чем у ведущих сборных, но главное – то, что они бьются. Дзюба выигрывает все верховые единоборства, Игнашевич очень хорошо действует в обороне, полузащитники и крайние защитники очень здорово отрабатывают. Ну и отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Он – большой мастер.

– Что надо сделать нашей сборной, чтобы пройти команду Хорватии?

– Надо показать такую же самоотдачу, как в матче с Испанией и Египтом. Если после четвертьфинала каждый из наших игроков скажет, что он сделал все, что мог, то вне зависимости от результата зрители будут довольны. Понимаю, что хорваты очень сильны. Но и у них есть слабые места, и этим можно воспользоваться.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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