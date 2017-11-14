Итальянская федерация футбола потеряет 8 миллионов евро из-за невыхода сборной на ЧМ-2018

Убытки Итальянской федерации футбола (FIGC) от невыхода сборной на чемпионат мира 2018 года составят 8 миллионов евро, сообщает ТАСС. В эту сумму войдут штрафы от спонсоров, которые уже подписали рекламные соглашения с итальянской командой.

Напомним, итальянцы проиграли Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома) по сумме двух стыковых матчей за право выступить на мировом первенстве в России.

Также отмечается, что ответная встреча, состоявшаяся 13 ноября в Милане, является рекордной для итальянского телевидения. За игрой на стадионе "Сан-Сиро" наблюдали 15 миллионов человек, что составляет около 48 процентов зрительской аудитории.

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