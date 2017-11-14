Италия впервые с 1958 года не выступит на чемпионате мира

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0).
Итальянцы не примут участие в финальном турнире впервые с 1958 года. Тогда команда не смогла квалифицироваться на соревнования, которые проходили Швеции. Всего в итальянской истории это третий случай - сборная также не приняла участие в 1930 году.
Напомним, Италия 4 раза выигрывала чемпионат мира. Еще два раза команда выходила в финал, но не смогла выиграть, в 1990 году завоевала бронзовые медали турнира.
Don Miguel
Главное в футболе не красота, а правильная тактика с нужными исполнителями и полная самоотдача. Чем шведы плохи? У итальянцев было 180 с гаком минут и 3 дня между играми, чтобы "поправить заболевший ум". Красивше играли? Так не фигурное катание, и не синхронное плавание, критерии победы другие. Более спортивные.
02:01
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Холодные скандинавские расчет и дисциплина, уничтожили веселые пиццу/пасту/граппу))))
01:39
вояка
Если перед атакующей командой стоит многоярусный автобус, то тут по большому счёту или очень точные навесы с флангов, или очень быстрая игра в одно касание в районе радиуса штрафной ; как это блестяще делает барса .... ну ещё можно подловить на ошибке, но в стыках фарреры с гибралтаром не играют.
01:34
Thomas_Boy_
Izmegul "Шведы позорники,понаставили у шрафной автобусы" Прям как итальяшки в лучшие годы с этими самыми баджо, вьери и прочими. Поделом ___________ Именно так.
01:27
sailor1990
Единственный шанс для Италии попасть на чемпионат мира, если какую-то команду из Европы отстранят по каким-либо причинам, как Югославию в 1992 году. У Италии высший рейтинг среди проигравших стыки
01:02
Izmegul
если их главны национальный тренеришка не считает чемпионат где играет Кришито достойным внимания для поиска игроков даже на таком безрыбье... И заметьте - это даже не капелло. Тот еще хуже
01:00
OuksNeizbezhen
И что положительного в этом? Вам нравиться смотреть бой, где один боец в замкнутом протсранстве бьется 90 минут лбом о бетонную стену? Очень интересное зрелище. Такое впечатление, что сам попал в карцер. Клаустрофобия, бл.ь
00:58
Izmegul
"Шведы позорники,понаставили у шрафной автобусы" Прям как итальяшки в лучшие годы с этими самыми баджо, вьери и прочими. Поделом
00:57
Tupac Shakur
Супер Марио надо было вызывать. Он бы затащил
00:55
Очень плохой мальчик
Шведы позорники,понаставили у шрафной автобусы и трамваи,за весь матч ни разу по воротам не ударили.У итальянцев не нашлось игрока уровня Пирло,умевшего одним пасом разрезать насыщенную оборону.Конечно,у макаронников нет сейчас игроков уровня Баджо,Тотти,Вьери,Пирло,Гаттузо, но даже они нынешним составом обязаны были проходить никакущих шведов,а самим шведам с такой игрой ничего не светит на ЧМ.
00:52
maxscorp78
не надо было мафию прижимать к стенке))) это ж корни
00:47
sars882
letmebetomorrow тяжело наверное, когда вместо мозга маргарин?
00:47
sailor1990
Нда, судьям похоже дали команду не назначать пенальти, пока кого-нибудь не убьют
00:46
SerVent
Я вшоке... так ху...во ровно со времен фили не было мне....(((
00:46
Artur 10
Такую беспомощную Италию, я за свои 33 года не видел...
00:45
ЗлобныйЖиртрест
Позорники
00:44
letmebetomorrow
если в воротах сборной италии стоит сорокалетний вратарь, и нет другоговратаря, который бы его вытеснил из состава, то у сборной италии кризис, очевидный кризис. и этот матч это ярко демонстрирует.
00:42