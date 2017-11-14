Италия впервые с 1958 года не выступит на чемпионате мира

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0).

Итальянцы не примут участие в финальном турнире впервые с 1958 года. Тогда команда не смогла квалифицироваться на соревнования, которые проходили Швеции. Всего в итальянской истории это третий случай - сборная также не приняла участие в 1930 году.

Напомним, Италия 4 раза выигрывала чемпионат мира. Еще два раза команда выходила в финал, но не смогла выиграть, в 1990 году завоевала бронзовые медали турнира.