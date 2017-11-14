00:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Италия только в третий раз осталась без чемпионата мира

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Сборная Италии в третий раз в истории пропустит чемпионат мира по футболу. В 1930 году итальянцы получили приглашение от ФИФА на поездку в Уругвай, но в дальнее плавание в отличие от четырех соседей по европейскому континенту не отправилась. Тем более отношения между итальянскими и уругвайскими футбольными властями в то время были напряженными.

В 1958 году двукратные на тот момент чемпионы мира заняли второе место в группе с Северной Ирландией и Португалией, проиграв островитянам решающий матч в Белфасте.

Таким образом, "Скуадра адзурра" опустилась на третье место по числу попаданий на чемпионат мира. У нее осталось 18 участий, тогда как Германия, пропустившая турниры 1930 и 1950 годов, напрямую пробилась на 19-й турнир.

Стоит отметить, что Италия – одна из трех стран, пропускавших чемпионат мира, имея в активе победу в нем. Первый чемпион – Уругвай – восемь раз не пробивался в решающую стадию, а чемпион 1966 года – Англия – пропускала турниры 1974 и 1978 годов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по числу участий в чемпионатах мира

Страна

Участия

Пропущенные чемпионаты

Бразилия

21

-

Германия

19

1930, 1950

Италия

18

1930, 1958, 2018

Аргентина

17

1938, 1950, 1954, 1974

Мексика

16

1934, 1938, 1974, 1982, 1990

Англия

15

1930, 1934, 1938, 1974, 1978, 1994

Испания

15

1930, 1938, 1954, 1958, 1970, 1974

Франция

15

1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994
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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndreyS43

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