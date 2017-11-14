Италия только в третий раз осталась без чемпионата мира

Сборная Италии в третий раз в истории пропустит чемпионат мира по футболу. В 1930 году итальянцы получили приглашение от ФИФА на поездку в Уругвай, но в дальнее плавание в отличие от четырех соседей по европейскому континенту не отправилась. Тем более отношения между итальянскими и уругвайскими футбольными властями в то время были напряженными.
В 1958 году двукратные на тот момент чемпионы мира заняли второе место в группе с Северной Ирландией и Португалией, проиграв островитянам решающий матч в Белфасте.
Таким образом, "Скуадра адзурра" опустилась на третье место по числу попаданий на чемпионат мира. У нее осталось 18 участий, тогда как Германия, пропустившая турниры 1930 и 1950 годов, напрямую пробилась на 19-й турнир.
Стоит отметить, что Италия – одна из трех стран, пропускавших чемпионат мира, имея в активе победу в нем. Первый чемпион – Уругвай – восемь раз не пробивался в решающую стадию, а чемпион 1966 года – Англия – пропускала турниры 1974 и 1978 годов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по числу участий в чемпионатах мира
|
Страна
|
Участия
|
Пропущенные чемпионаты
|
21
|
-
|
19
|
1930, 1950
|
18
|
1930, 1958, 2018
|
17
|
1938, 1950, 1954, 1974
|
16
|
1934, 1938, 1974, 1982, 1990
|
15
|
1930, 1934, 1938, 1974, 1978, 1994
|
15
|
1930, 1938, 1954, 1958, 1970, 1974
|
15
|
1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994
AndreyS43
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01:34