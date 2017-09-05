Италия обыграла Израиль, Македония и Албания сыграли вничью

Сборная Италии дома обыграла Израиль (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал нападающий хозяев поля Чиро Иммобиле.

В другом матче группы G Македония дома сыграла вничью с Албанией (1:1). В составе гостей голом отметился полузащитник "Ахмата" Одисе Роши.

Благодаря этому результату итальянцы продолжают занимать второе место в группе G, на их счету 19 очков. У заимающих первую строчку испанцев 22 балла.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Италия - Израиль - 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 53.

Италия: Буффон, Барцальи, Дармиан, Астори, Конти (Дзаппакоста, 49), Де Росси, Кандрева (Бернардески, 87), Верратти (Монтоливо, 90), Иммобиле, Инсинье, Белотти.

Израиль: Харуш, ТальБен-Хаим, Цедек, Давидзада, Меликсон (Т.Бен-Хаим, 62), Рафаэлов, Натхо, Коэн (Эйнбиндер, 77), Каба, Келтьенс, Шехтер (Бенаюн, 69).

Предупреждения: Верратти, 37. Коэн, 38. Иммобиле, 86.

Судья: Бастьен (Франция).

05 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Македония - Албания - 1:1 (0:0)

Голы: Роши, 53 (0:1). Трайковски, 78 - с пенальти (1:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски (Радески, 87), Велкоски, Муслиу, Спировски (Тричковски, 87), Алиоски, Барди, Николов (Трайковски, 58), Пандев, Несторовски.

Албания: Бериша, Маврай, Аголли (Мемолла, 73), Айети, Хюсай, Хика, Лила, Роши, Кукели (Мемушай, 46), Лулаку (Баша, 46), Садику.

Предупреждения: Маврай, 37. Кукели, 42. Ристевски, 65. Роши, 67. Муслиу, 81. Баша, 87.

Судья: Эрикссон (Швеция).

05 сентября. Струмица. Стадион "Mladost".