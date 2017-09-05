Италия обыграла Израиль, Македония и Албания сыграли вничью

Сборная Италии дома обыграла Израиль (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал нападающий хозяев поля Чиро Иммобиле.
В другом матче группы G Македония дома сыграла вничью с Албанией (1:1). В составе гостей голом отметился полузащитник "Ахмата" Одисе Роши.
Благодаря этому результату итальянцы продолжают занимать второе место в группе G, на их счету 19 очков. У заимающих первую строчку испанцев 22 балла.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа G
Италия - Израиль - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 53.
Италия: Буффон, Барцальи, Дармиан, Астори, Конти (Дзаппакоста, 49), Де Росси, Кандрева (Бернардески, 87), Верратти (Монтоливо, 90), Иммобиле, Инсинье, Белотти.
Израиль: Харуш, ТальБен-Хаим, Цедек, Давидзада, Меликсон (Т.Бен-Хаим, 62), Рафаэлов, Натхо, Коэн (Эйнбиндер, 77), Каба, Келтьенс, Шехтер (Бенаюн, 69).
Предупреждения: Верратти, 37. Коэн, 38. Иммобиле, 86.
Судья: Бастьен (Франция).
05 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
Македония - Албания - 1:1 (0:0)
Голы: Роши, 53 (0:1). Трайковски, 78 - с пенальти (1:1).
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски (Радески, 87), Велкоски, Муслиу, Спировски (Тричковски, 87), Алиоски, Барди, Николов (Трайковски, 58), Пандев, Несторовски.
Албания: Бериша, Маврай, Аголли (Мемолла, 73), Айети, Хюсай, Хика, Лила, Роши, Кукели (Мемушай, 46), Лулаку (Баша, 46), Садику.
Предупреждения: Маврай, 37. Кукели, 42. Ристевски, 65. Роши, 67. Муслиу, 81. Баша, 87.
Судья: Эрикссон (Швеция).
05 сентября. Струмица. Стадион "Mladost".
Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Македонии
- Сборная Израиля (Футбол)
- Сборная Албании
- Чиро Иммобиле
- Одисе Роши