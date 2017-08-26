Италия назвала состав на матчи с Испанией и Израилем

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Джампьеро Вентурой огласил заявку на отборочные матчи чемпионата мира с Испанией и Израилем. Встречи пройдут 2 сентября в Мадриде и 5-го – в Сассуоло. В состав команды вернулся полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

Состав Италии:

вратари - Буффон ("Ювентус"), Доннарумма ("Милан"), Перин ("Дженоа");

защитники - Астори ("Фиорентина"), Барцальи, Кьелини, Ругани (все – "Ювентус"), Бонуччи, Конти (оба – "Милан"), Д’Амброзио ("Интер"), Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Спинаццола ("Аталанта");

полузащитники – Де Росси, Пеллегрини (оба – "Рома"), Монтоливо ("Милан"), Пароло ("Лацио"), Верратти ("ПСЖ"), Бернардески ("Ювентус"), Кандрева ("Лацио"), Эль Шаарави ("Рома"), Инсинье ("Наполи");

нападающие - Белотти ("Торино"), Эдер ("Интер"), Габбьядини ("Саутгемптон"), Иммобиле ("Лацио").