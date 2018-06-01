Италия Манчини потерпела поражение в матче с Францией

Второй товарищеский матч под руководством Роберто Манчини завершился для сборной Италии поражением от сборной Франции (1:3).

В составе французской команды отличились Самюэль Юмтити, Анутан Гризманн (с пенальти) и Усман Дембеле. У итальянцев гол в активе Леонардо Бонуччи. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.

В первом матче с новым тренером сборная Италии обыграла Саудовскую Аравию (2:1).

Товарищеский матч

Франция - Италия - 3:1 (2:1)

Голы: Юмтити, 8 (1:0). Гризманн, 29 - с пенальти (2:0). Бонуччи, 36 (2:1). Дембеле, 63 (3:1).

Франция: Ллорис, Павар, Юмтити, Рами, Эрнандез (Менди, 62), Толиссо (Матюиди, 77), Канте, Погба (Н`Зонзи, 86), Мбаппе (Товен, 83), Гризманн (Жиру, 77), Дембеле (Лемар, 71).

Италия: Сиригу, Д`Амброзио (Флоренци, 74), Бонуччи, Кальдара, Де Шильо, Пеллегрини (Кристанте, 66), Жоржинью (Бонавентура, 78), Мандрагора, Берарди (Инсинье, 74), Балотелли (Белотти, 86), Кьеза (Дзаппакоста, 88).

Предупреждение: Пеллегрини, 42.

1 июня. Ницца. Стадион Allianz Riviera.

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