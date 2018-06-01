Италия Манчини потерпела поражение в матче с Францией

Второй товарищеский матч под руководством Роберто Манчини завершился для сборной Италии поражением от сборной Франции (1:3).
В составе французской команды отличились Самюэль Юмтити, Анутан Гризманн (с пенальти) и Усман Дембеле. У итальянцев гол в активе Леонардо Бонуччи. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.
В первом матче с новым тренером сборная Италии обыграла Саудовскую Аравию (2:1).
Товарищеский матч
Франция - Италия - 3:1 (2:1)
Голы: Юмтити, 8 (1:0). Гризманн, 29 - с пенальти (2:0). Бонуччи, 36 (2:1). Дембеле, 63 (3:1).
Франция: Ллорис, Павар, Юмтити, Рами, Эрнандез (Менди, 62), Толиссо (Матюиди, 77), Канте, Погба (Н`Зонзи, 86), Мбаппе (Товен, 83), Гризманн (Жиру, 77), Дембеле (Лемар, 71).
Италия: Сиригу, Д`Амброзио (Флоренци, 74), Бонуччи, Кальдара, Де Шильо, Пеллегрини (Кристанте, 66), Жоржинью (Бонавентура, 78), Мандрагора, Берарди (Инсинье, 74), Балотелли (Белотти, 86), Кьеза (Дзаппакоста, 88).
Предупреждение: Пеллегрини, 42.
1 июня. Ницца. Стадион Allianz Riviera.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Роберто Манчини
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Леонардо Бонуччи
- Антуан Гризманн
- Самюэль Юмтити
- Усман Дембеле
k25md2015
А Манчини, пускай барбер шоп открывает и салон красоты или ателье по пошиву костюмов. Ничего у него не выйдет. Застой Италии.
00:59
k25md2015
Франция на Олимпе с Испанией и Германией. Сбалансированная сборная, структурированная и командная игра. И, конечно же, индивидуальное мастерство отдельно каждого игрока, которое не на показу, а приносит реально КПД, как команде, так и в каждом отдельном эпизоде. На мой взгляд, этот ЧМ будет украшением, динамичным и роскошным на голы
00:57
П_о_в_а_р_
Поднял Зенит - поднимет и сборную Италии.
00:27
П_о_в_а_р_
Павар ----------------- С ошибкой написали. Лол. Понаберут по объявлению... #КучмийВернись
00:24
Очень плохой мальчик
Состав у французов супер.
00:19
баламошка
"Италия Манчини" звучит очень тупо. "Италия Цезаря", "Италия Буффонища", "Италия баламошки", - это я ещё понимаю, звучит гордо. А Манчинька всего лишь исполняющий обязанности, т.к. его очень скоро выкинут. И знаете куда уезжают такие никудышные, но распиаренные тренеры (стариков не имею ввиду, которые на пенсию зарабатывают). В Эмираты и Китаи. Туда и этот шарфик уедет. Вангую. Скриньте, не стесняйтесь. Мы запомним его как тренера, которому всегда было мало бабла и игроков)
00:06