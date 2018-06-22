Источник: ВСУ на Донбассе болеют за сборную России на ЧМ-2018

В самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили снижение активности обстрелов населенных пунктов во время трансляции матчей чемпионата мира-2018, утверждает телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова. Он заявил, что военнослужащие якобы слышали со стороны подконтрольных Киеву территорий крики радости от побед сборной России.

Также Безсонов сказал, что власти ДНР увеличили зону вещания телеканалов, транслирующих футбольные матчи.

Сборная России на чемпионате мира провела два матча - против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) - и досрочно вышла в плей-офф.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу