Источник: Виновник аварии на Ильинке - таксист из Киргизии

Твиттер ЦОДД опубликовал фото водительского удостоверения таксиста из Киргизии, который, как утверждает источник, является виновником аварии на Ильинке.

Сообщается, что в настоящий момент водитель такси задержан и находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. До этого появилась информация, что пострадали восемь человек. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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