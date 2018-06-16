Источник: Виновник аварии на Ильинке - таксист из Киргизии

Твиттер ЦОДД опубликовал фото водительского удостоверения таксиста из Киргизии, который, как утверждает источник, является виновником аварии на Ильинке.
Сообщается, что в настоящий момент водитель такси задержан и находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. До этого появилась информация, что пострадали восемь человек. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI– ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/