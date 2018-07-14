Источник: Виду оправдали по делу о втором видео с фразой "Слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан за второе видео, опубликованное после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3), сообщил в Твиттере журналист ВВС Ричард Конвэй. На нем, как и на первом видео, он сказал "Слава Украине".

Напомним, после первого видео футболист получил предупреждение. В ФИФА не нашли дополнительного нарушения регламента по данному ролику. Таким образом, футболист сможет сыграть в финале со сборной Франции.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)