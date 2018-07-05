Источник: "В основе "Карпат" никто не понимает, что произошло с вратарем юношеской команды"

Как сообщил "СЭ" источник, близкий к львовским "Карпатам", в первой команде нет понимания, почему отчислен вратарь юношеской команды Михаил Готра.

- Мы в основном составе не в курсе, что именно произошло. Вроде бы голкипер юношей написал что-то в Инстаграме, после чего с ним расстались, - сказал источник. - Может, была встреча с руководством клуба, и он там еще что-то произнес.

В своем Инстаграме 18-летний Готра разместил несколько фотографий со словами поддержки сборной России. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком. (Дмитрий СОМОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //