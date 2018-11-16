Источник: В Москве арестовали мошенника, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за 555 тысяч рублей

В Москве задержан мужчина, который продал несколько билетов на финал ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Билеты в итоге оказались фальшивыми.

Мошенник продал билеты 21 июня в Москве. Он пообещал болельщикам, что они смогут пройти по этим билетам на финал и получил за них 555 тысяч рублей.

В итоге болельщиков, которые купили билеты, на стадион не пропустили. Они обратились в полицию, и злоумышленник был найден. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

В финале чемпионата мира-2018 сборная Франции обыграла сборную Хорватии (4:2).