14:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Источник: В Москве арестовали мошенника, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за 555 тысяч рублей

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В Москве задержан мужчина, который продал несколько билетов на финал ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Билеты в итоге оказались фальшивыми.

Мошенник продал билеты 21 июня в Москве. Он пообещал болельщикам, что они смогут пройти по этим билетам на финал и получил за них 555 тысяч рублей.

В итоге болельщиков, которые купили билеты, на стадион не пропустили. Они обратились в полицию, и злоумышленник был найден. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

В финале чемпионата мира-2018 сборная Франции обыграла сборную Хорватии (4:2).

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@offsider

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