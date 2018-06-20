Источник: В Калининграде пьяный полицейский приставал к хорватам и избил росгвардейца

В Калининграде подполковник полиции из главного управления МВД России пытался спровоцировать драку с хорватским болельщиком и избил сотрудника Росгвардии, информирует "Новый Калининград" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 16 июня около 3 часов ночи в одном из баров в центре Калининграда. В полицию обратился сотрудник заведения, сообщив, что нетрезвый мужчина пристает к хорватским болельщикам и пытается спровоцировать их на драку.

На замечания приехавших сотрудников Росгвардии агрессивный посетитель не отреагировал и стал их оскорблять. К мужчине в итоге применили силу и заковали его в наручники. При досмотре у него в кармане обнаружили удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

В салоне служебного автомобиля дебошир нанес два удара в грудь прапорщику и повредил машину. Правонарушителя вытащили из салона и уложили на землю, против буйного полицейского пришлось применить перцовый газ и надеть наручники еще и на ноги.

Об инциденте доложили начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову. По данному факту проводится проверка.

16 июня в Калининграде в рамках группового турнира чемпионата мира-2018 состоялся матч между сборными Хорватии и Нигерии (2:0). Накануне игры в Калининградскую область приехало довольно много граждан Хорватии, которые устроили фан-зону в центре города.