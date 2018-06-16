Источник: в Калининграде подрались фанаты "Балтики" и сборной Хорватии

Болельщики сборной Хорватии якобы вступили в конфронтацию с местными жителями в Калининграде перед матчем чемпионата мира-2018 с Нигерией.

Как утверждает один из пользователей в Твиттере под ником ezhik_w_tymane, гости распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе по отношению к российским девушкам, после чего болельщики "Балтики" решили выяснить с ними отношения. Как утверждает источник, в результате потасовки хорваты оказались повалены, была перевернута бочка с квасом, а разнимать стороны пришлось подоспевшим сотрудникам ОМОН.

Позже пользователь Твиттера заблокировал свои сообщения о якобы имевшем месте инциденте. При этом подтверждения данная информация не получила.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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