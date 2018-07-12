11:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Источник: в фан-зоне ЧМ-2018 задержали двух преступников


Полиция арестовала двух преступников в фан-зоне во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, по пенальти - 3:4). Они находились в розыске на протяжении года.

Как сообщает телеграм-канал Mash, первого из них зовут Андрей Згарданов. Он был осужден на один год лишения свободы за нападение на полицейского, но скрывался от наказания. Второй задержанный - Рафик Асатрян. Он находился в международном розыске за уклонение от службы в армии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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