Источник: "У Салаха конфликт с Египетской футбольной ассоциацией"

Сооснователь популярного в Египте спортивного журнала Al-Ahly Валид Заки в беседе с корреспондентом "СЭ" подчеркнул, что нападающий арабской сборной Мохамед Салах недоволен действиями футбольных властей Египта. При этом Заки исключил вероятность ухода футболиста из национальной команды.

Ранее телеканал CNN сообщил, что лидер "Ливерпуля" недоволен ситуацией, возникшей на сборах в Грозном. В СМИ широко освещалось присвоение Салаху звания почетного гражданина Чеченской республики. По мнению звезды "фараонов", он должен ассоциироваться исключительно с футболом.

- Сборная Египта довольна тем, как ее приняли в Чечне? - вопрос Заки.

- Да, я не слышал негативных отзывов.

- А Салах? В западной прессе пишут, что ему не все там нравится..

- Понимаете, у Салаха конфликт с Египетской футбольной ассоциацией. Я не могу сказать, что его недовольство связано конкретно с Чеченской республикой. Но Салаху точно не нравится, что его имя используют в политических целях. А это влечет за собой проблемы в Европе, где Салах и играет. Известно, что он хочет максимально отдалиться от политики и думать только о футболе. А сборной Египта и нашей футбольной ассоциации не хватает профессионалов. Они лишь ищут, как бы заработать больше денег.

- Например?

- Пару месяцев назад ЕФА поместила на самолет египтян изображение Салаха без ведома самого Мохамеда. Это его очень разозлило, потому что у него есть действующий спонсорский контракт с Vodafone, а на самолете была размещена реклама WE - компании, у которой есть договор с ЕФА. Никто не обсуждал вопросы размещения фотографии Салаха ни с ним, ни с его агентом. Компания-спонсор Мохамеда тогда прислала ему гневное письмо с вопросами, а он сам не был виноват. (Гоша ЧЕРНОВ)

26-летний игрок принял участие в одном матче чемпионата мира в России и забил один гол. Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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