Источник: у Марадоны случилась передозировка наркотиками

У легенды футбола Диего Марадоны, которому стало плохо после матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии​ (2:1), была выявлена передозировка наркотиками, утверждает в Твиттере журналист Мутаз Чехаде. Ранее стало известном, что 57-летнему аргентинцу была прямо на стадионе оказана помощь, так как у него возникли проблемы с давлением, и он был госпитализирован. Тем не менее, позже стало известно, что эта информация - фейк, а Марадона отправился в Москву на игру между Сербией и Бразилией.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности //

Источник: информация о госпитализации Марадоны – фейк, он летит в Москву //

Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //

Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //

​Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина