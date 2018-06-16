Источник: таксист, сбивший пешеходов на Ильинке, уснул за рулем

Таксист, который стал виновником сегодняшнего ДТП в Москве на улице Ильинка, был трезв, но уснул за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем, - сказал источник, отметив, что мужчина находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы.

По словам водителя, он работал всю ночь, и поэтому уснул, а с места ДТП он попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

Все о чемпионате мира-2018 в России