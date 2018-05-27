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Источник: Салах выбыл на три недели и сыграет на ЧМ-2018


 
Суббота. Киев. &quot;Реал&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 3:1. Мохамед САЛАХ.Салах поедет на чемпионат мира? Подробности

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах выбыл всего на три недели и успеет восстановиться к  чемпионату мира в России. Об этом через Фейсбук сообщил близкий друг 25-летнего форварда Али Мажар

- 3 недели. Это растяжение. Он вернется на поле через 3 недели, - написал Мажар.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. После этого появилась информация о том, что игрок выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

Напомним, сборные Египта и Саудовской Аравии являются соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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