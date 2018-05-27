Источник: Салах выбыл на три недели и сыграет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах выбыл всего на три недели и успеет восстановиться к чемпионату мира в России. Об этом через Фейсбук сообщил близкий друг 25-летнего форварда Али Мажар.

- 3 недели. Это растяжение. Он вернется на поле через 3 недели, - написал Мажар.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. После этого появилась информация о том, что игрок выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

Напомним, сборные Египта и Саудовской Аравии являются соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.