Источник: Проживание сборной России в Ноговорске забронировано до окончания группового турнира ЧМ

Проживание сборной России в учебно-тренировочном центре "Новогорск" забронировано до окончания группового турнира чемпионата мира, сообщается в телеграм-канале "Мутко против".

Команда Станислава Черчесова завершит групповой турнир матчем против Уругвая 25 июня.

"Все мы болеем за сборную России и желаем ей только здоровьичка. Правда, вот наши спортивные чиновники подходят к вопросу куда рациональнее и без ненужной веры в провидение.



В общем, чтобы вы знали - проживание сборной России на базе в Новогорске забронировали лишь до 25 июня - четко до занавеса группового этапа. Тоже самое касается и питания футболистов", - говорится в сообщении источника.

В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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