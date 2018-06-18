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Источник: Проживание сборной России в Ноговорске забронировано до окончания группового турнира ЧМ

Игорь СМОЛЬНИКОВ, Федорр СМОЛОВ, Федор КУДРЯШОВ, Юрий ГАЗИНСКИЙ, Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Игорь СМОЛЬНИКОВ, Федорр СМОЛОВ, Федор КУДРЯШОВ, Юрий ГАЗИНСКИЙ, Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Проживание сборной России в учебно-тренировочном центре "Новогорск" забронировано до окончания группового турнира чемпионата мирасообщается в телеграм-канале "Мутко против". 

Команда Станислава Черчесова завершит групповой турнир матчем против Уругвая 25 июня.

"Все мы болеем за сборную России и желаем ей только здоровьичка. Правда, вот наши спортивные чиновники подходят к вопросу куда рациональнее и без ненужной веры в провидение. 

В общем, чтобы вы знали - проживание сборной России на базе в Новогорске забронировали лишь до 25 июня - четко до занавеса группового этапа. Тоже самое касается и питания футболистов", - говорится в сообщении источника.

В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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