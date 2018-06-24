Источник: принц Саудовской Аравии едет в Волгоград на VIP-поезде

В эти дни принц Саудовской Аравии едет в Волгоград на специальном поезде, сообщает телеграм-канал "Мутко против". У поезда нет номера, и он не останавливается на станциях.

Отмечается, что поезд - настоящий люксовый отель на колесах, частный VIP-состав. В вагонах дежурят десятки вооруженных охранников. Полицию заранее предупредили о прибытии коронованной персоны.

В Волгограде состоится матч группового турнира чемпионата мира-2018 Саудовская Аравия - Египет. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф.

Саудовская Аравия- Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Свежие новости о чемпионате мира по футболу