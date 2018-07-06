Источник: Посадившие на урну двойника Ленина английские фанаты оказались русскими

Футбольные болельщики из ролика про издевательства над пожилым мужчиной, похожим на Владимира Ленина, не британцы, а русские, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пост пользователя VovaTashkent1978 на портале Pikabu.

Указано, что герой видео в красной футболке сборной Англии и покрытый татуировками – это россиянин, известным под именем Леонид Старый. Его страница Вконтакте была удалена, но через кэш Google можно найти его фото с аналогичной футболкой и татуировками. Также он является администратором сообщества, предлагающего услуги тату-мастера в Москве.

Телеграм-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором люди в футболках сборной Англии издеваются над пьяным пожилым мужчиной в костюме Ленина. Старика берут на руки и сажают на мусорное ведро под крики "Mister Lenin". Кроме того, за кадром слышится и русская речь.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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