Источник: Полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Эззатоллахи провалил допинг тест

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи провалил допинг тест.

Сообщается, что проба "А" игрока дала атипичный результат. У футболиста, сыгравшего два матча на чемпионате мира-2018, обнаружено сильное превышение лютеинизирующего гормона, который помогает вырабатывать тестостерон.

Теперь антидопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Этот гормон может быть повышен как в случае применения запрещенных веществ, так и при некоторых заболеваниях.

В ФИФА комментировать информацию отказались, сославшись на то, что они могут давать информацию только по доказанным случаям применения допинга.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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