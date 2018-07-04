Источник: надпись на памятнике Черенкова смыли англичане

Надпись "England" с памятника легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" отмыли англичане, утверждает Твиттер Russian Ultras. Инцидент произошел во вторник перед матчем чемпионата мира-2018​ Колумбия – Англия (1:1, 3:4 по пен.).

За несколько часов до матча 1/8 финала ЧМ-2018 на памятнике Черенкову появилась надпись "England". Впоследствии надпись затерли, а уже после игры ее стерли. Нарушитель был задержан.