Источник: МВД объявил лидера фанатов "Динамо" персоной нон-грата

МВД РФ призвало чиновников и руководство "Динамо" прекратить любые контакты с лидером болельщиков бело-голубых Алексеем Пименовым, утверждает телеграмм-канал "Мутко против". Причиной для этого послужило поведение главы фанатского движения московского клуба – в 2018 году он дважды нападал на зрителей во время футбольных матчей.

По информации источника, первый инцидент произошел в марте во время товарищеского матча Россия – Бразилия (0:3). У Пименова возник конфликт с другим болельщиком, фанат "Динамо" избил его, несмотря на то, что последний пришел в "Лужники" с сыном. Во второй раз он сорвался во время майской игры чемпионата России против "Спартака" (0:1). Он пытался прогнать с трибуны "Динамо" чернокожего болельщика. Другой болельщик заступился за афроамериканца, Пименов избил его.

В МВД полагают, что поведение лидера болельщиков "Динамо" негативно скажется на репутации чемпионата мира. В ведомстве считают, что его нельзя пускать на стадионы.

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