Источник: "Монако" сделал официальное предложение ЦСКА по Головину

"Монако" сделал официальное предложение ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина, утверждает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом, как отмечается, у армейцев также есть предложение от "Челси".

"Монако" сделал официальное предложение ЦСКА по Головину, - отмечается в сообщении. - Также на данный момент у клуба есть предложение от "Челси". Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру".

Головин принял участие в четырех из пяти матчей сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с командой Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему полузащитнику ЦСКА также проявляют "Арсенал", "Ювентус" и "Барселона".

В минувшем сезоне Головин провел 43 матча в составе ЦСКА, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.