Источник: Лопырева беременна, но отец не Басков!

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева рассталась с певцом Николаем Басковым. Пара разошлась еще в январе, но не афишировала это.

Сейчас девушка счастлива с миллионером, утверждает "Комсомольская правда". Более того, она готовится стать мамой. По сведениям издания, Лопырева на пятом месяце беременности.

- На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать, - заявил Басков. - С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею.