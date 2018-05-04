13:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Источник: Кокорин и Джикия взяты под усиленный допинг-контроль перед ЧМ-2018

Александр КОКОРИН (справа) и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр КОКОРИН (справа) и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Двое российских футболистов взяты под усиленный допинг-контроль перед чемпионатом мира-2018, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По информации источника, ими стали защитник "Спартака" Георгий Джикия и нападающий "Зенита" Александр Кокорин​. Они включены в систему ADAMS и должны каждый день предоставлять данные по препаратам, которые используют.

В систему ADAMS произвольно включают футболистов, которые должны в ближайшее время принять участие в больших соревнованиях. Все данные по ним напрямую отправляются в ВАДА.

Ранее в подобную систему контроля включили еще пятеро других кандидатов в сборную: Виктора Васина, Кирилла Панченко, Александра Ташаева, Александра Беленова и Дмитрия Стоцкого.

Отметим, что Джикия, Кокорин и Васин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ABC13

вроде не 1 апреля, утка похоже... Даже с трамвой ребятам расслабиться не дают, гады

14:13

ЗЗ+

Оригинально :) "Перед большим соревнованием" усилили контроль за двумя сильно травмированными игроками, и еще пятью, которые практически не имеют шансов туда попасть :)) Могли бы еще Филимонова с Павлюченко под усиленный контроль взять - они ведь тоже еще играют :))

13:51

shpasic

лучше бы проверили, под какими препаратами наш улыбчивый "капитан".

13:23

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