Источник: Кокорин и Джикия взяты под усиленный допинг-контроль перед ЧМ-2018

Двое российских футболистов взяты под усиленный допинг-контроль перед чемпионатом мира-2018, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По информации источника, ими стали защитник "Спартака" Георгий Джикия и нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Они включены в систему ADAMS и должны каждый день предоставлять данные по препаратам, которые используют.
В систему ADAMS произвольно включают футболистов, которые должны в ближайшее время принять участие в больших соревнованиях. Все данные по ним напрямую отправляются в ВАДА.
Ранее в подобную систему контроля включили еще пятеро других кандидатов в сборную: Виктора Васина, Кирилла Панченко, Александра Ташаева, Александра Беленова и Дмитрия Стоцкого.
Отметим, что Джикия, Кокорин и Васин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.
ABC13
вроде не 1 апреля, утка похоже... Даже с трамвой ребятам расслабиться не дают, гады
14:13
ЗЗ+
Оригинально :) "Перед большим соревнованием" усилили контроль за двумя сильно травмированными игроками, и еще пятью, которые практически не имеют шансов туда попасть :)) Могли бы еще Филимонова с Павлюченко под усиленный контроль взять - они ведь тоже еще играют :))
13:51
shpasic
лучше бы проверили, под какими препаратами наш улыбчивый "капитан".
13:23