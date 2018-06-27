Источник: информация о госпитализации Марадоны - фейк, он летит в Москву

Журналистка Патрисия Вильегас опровергла информацию о том, что легенда футбола Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2). По ее словам, 57-летний аргентинец вылетел в Москву.

"Ложь. Выдумка. Фейк. Какое еще слово подобрать?" – написала Вильегас в Твиттере.