Источник: Гостей ЧМ-2018 больше всего впечатлило гостеприимство россиян и красивые девушки

Иностранных болельщиков на чемпионате мира-2018 больше всего впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей (91%), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР).

Респондентам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно теплая погода (63%). Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)