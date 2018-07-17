Источник: Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на чемпионате мира-2018, информирует телеграм-канал "Мутко против".

Она предлагает инвестировать в будущее деньги, которые сборная получит от ФИФА, потратив их на постройку стадионов, создание детских футбольных центров и привлечение болельщиков.

Напомним, сборная России на чемпионате мира вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). За это достижение она получит от ФИФА 16 миллионов долларов, из которых 8 миллионов заберет РФС, а все остальные должны пойти на премии футболистам.

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