Источник: ФИФА предупредила Англию за политические скандирования на матче с Хорватией

Футбольная ассоциация Англии получила предупреждение от ФИФА за политические скандирования небольшой группы болельщиков сборной страны на матче 1/2 финала ЧМ-2018 с Хорватией (1:2), сообщил в своем Твиттере журналист ВВС Ричард Конвэй.

Сообщается, что скандирования содержали слова "не сдадимся". Кроме того, ассоциация оштрафована на 70 000 швейцарских франков за неавторизированные логотипы брендов на экипировке двух игроков во время матча.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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