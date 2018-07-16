Источник: ФИФА оштрафовала Сербию на 54 тысячи швейцарских франков

ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 54 тысячи франков после жалобы игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии (1:2) сербские болельщики кидались пластиковыми бутылками и стаканами в футболистов швейцарской команды.

Напомним, Джака и Шачири были оштрафованы ФИФА на 10 000 швейцарских франков за изображение албанского орла во время празднования голов, забитых в матче Сербия - Швейцария.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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