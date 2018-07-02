Источник: ФИФА оштрафовала РФС за неонацистский баннер

Баннер, за который ФИФА оштрафовала РФС, был неонацистского содержания, утверждает Yahoo! Sport. По данным источника, на баннере, вывешенном на матче группового турнира чемпионата мира-2018 Уругвай - Россия (3:0), было, в частности, число 88, которое используют неонацисты.

Как ранее стало известно, за баннер РФС заплатил штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Других санкций наложено не было.

Россия, проиграв Уругваю, вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места. В плей-офф россияне победили Испанию (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале сыграют с Хорватией.

Сборная России на чемпионате мира по футболу