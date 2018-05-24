17:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Источник: ФИФА не допустит россиян к работе с допинг пробами на ЧМ-2018

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и допинг-офицеры во время Кубка конфедераций-2017. Фото REUTERS
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и допинг-офицеры во время Кубка конфедераций-2017. Фото REUTERS
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Россиянам будет запрещено входить в комнаты, в которых будет осуществляться процедура допинг-тестирования на чемпионате мира-2018, утверждает The Times.

 
Президент ФИФА Джанни ИНФАНТИНО.Как ФИФА вела допинговое расследование по сборной России. Ответ федерации

​Отмечается, что ФИФА пошла на такой шаг, чтобы предотвратить возможные манипуляции с допинг-пробами. 

Игроки будут идти на процедуру тестирования в сопровождении специально назначенного сотрудника от ФИФА. Данный представитель не будет россиянином. 

В комнате будут работать два врача ФИФА, которые также не будут гражданами России. Игрок, который будет проходить допинг-контроль, имеет права привести представителя своей сборной в качестве свидетеля.

Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlаdimir

И что? Россияне должны плакать или возмущаться? Их право - пусть делают как хотят.

17:54

баламошка

Не хотят, шоб мы анализы нюхали, хотят нюхать сами. Ну и молодцы.

17:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

чистейшая ксенофобия.

17:45

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