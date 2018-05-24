Источник: ФИФА не допустит россиян к работе с допинг пробами на ЧМ-2018

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и допинг-офицеры во время Кубка конфедераций-2017. Фото REUTERS

Россиянам будет запрещено входить в комнаты, в которых будет осуществляться процедура допинг-тестирования на чемпионате мира-2018, утверждает The Times.

​Отмечается, что ФИФА пошла на такой шаг, чтобы предотвратить возможные манипуляции с допинг-пробами.

Игроки будут идти на процедуру тестирования в сопровождении специально назначенного сотрудника от ФИФА. Данный представитель не будет россиянином.



В комнате будут работать два врача ФИФА, которые также не будут гражданами России. Игрок, который будет проходить допинг-контроль, имеет права привести представителя своей сборной в качестве свидетеля.

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