Источник: ФИФА не допустит россиян к работе с допинг пробами на ЧМ-2018

Россиянам будет запрещено входить в комнаты, в которых будет осуществляться процедура допинг-тестирования на чемпионате мира-2018, утверждает The Times.
Отмечается, что ФИФА пошла на такой шаг, чтобы предотвратить возможные манипуляции с допинг-пробами.
Игроки будут идти на процедуру тестирования в сопровождении специально назначенного сотрудника от ФИФА. Данный представитель не будет россиянином.
В комнате будут работать два врача ФИФА, которые также не будут гражданами России. Игрок, который будет проходить допинг-контроль, имеет права привести представителя своей сборной в качестве свидетеля.
Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь
Vlаdimir
И что? Россияне должны плакать или возмущаться? Их право - пусть делают как хотят.
17:54
баламошка
Не хотят, шоб мы анализы нюхали, хотят нюхать сами. Ну и молодцы.
17:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
чистейшая ксенофобия.
17:45