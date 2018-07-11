Источник: ФИФА начала расследование в отношении Хорватии из-за баннера усташей

ФИФА начала новое расследование в отношении сборной Хорватии и хорватского футбольного союза. Причиной стал баннер усташей, который принесли хорватские болельщики на матч ЧМ-2018 с Нигерией (2:0), сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Пока неизвестно, какие санкции могут грозить хорватам. Ранее был оштрафован и выведен из состава делегации бывший полузащитник Огнен Вукоевич, который уже завершил карьеру. На видео после матча с Россией он посвятил победу киевскому "Динамо" и Украине. Защитник команды Домагой Вида на этом же ролике сказал "слава Украине" и был предупрежден.

Также ФИФА проводит расследование и по второму видео с Видой, где он повторил указанный вышел лозунг. Кроме того, в СМИ появились данные об ультраправой песне, которую спели Деян Ловрен и Шиме Врсалько.

Усташи - крайне правая террористическая организация, которая действовала в Хорватии 1920-1940-х годах и боролась за независимость Хорватии и ликвидацию Югославии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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