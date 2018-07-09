Источник: фанаты "Зенита" избили прохожих, пытавшихся защитить граффити с Черчесовым

Петербуржцы, ставшие свидетелями порчи граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, были избиты фанатами "Зенита", утверждает "Фонтанка". Ранее стало известно, что граффити было испорчено неизвестными – у тренера был "отрублен" указательный палец. По словам очевидца Елены, болельщикам не понравилась "реклама" польской "Легии". Черчесов жестом показывает букву L, которая символизирует "Легию". Польский клуб специалист тренировал с 2015 по 2016 год и выиграл с ним чемпионат и Кубок страны.

– Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад, – рассказала Елена. – Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз.

"Один город – одна команда!" – прокричали неизвестные, и указательный палец Черчесова исчез под слоем черной краски. Его замазывали в несколько слоев, так как белые очертания упрямо проявлялись. После того, как остаток пальца снабдили "кровавым" овалом, очевидцы возмутились еще сильнее.

– Моей подруге больше всего досталось от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой, – сказала Елена. – Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили

Решение изменить граффити, если верить неизвестным ультрас, было принято сразу после его появления 21 июня. "Они ждали, когда сборная проиграет", – уточнила Елена.

Сегодня создатели граффити временно закрасили его.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

Сборная России на чемпионате мира по футболу