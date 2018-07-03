Источник: фанат сборной России погиб, празднуя победу над Испанией

В ночь с воскресенья на понедельник в Москве и других городах тысячи людей вышли на улицы праздновать победу сборной в 1/8 финала ЧМ-2018. Фото REUTERS

45-летний житель Москвы погиб, отмечая победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3), сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, мужчина вышел гулять по Москве и употребил большое количество алкоголя. В 8 утра он оказался на Крымском мосту, решил залезть на его опору, но не удержал равновесие и упал.

От удара о воду с высоты несколько десятков метров он потерял сознание и утонул.

Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ, где встретится с Хорватией.

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