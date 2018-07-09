Источник: Черчесова с Дзюбой перед ЧМ помирил тульский губернатор Дюмин

Специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников рассказал, как произошло примирение нападающего Артема Дзюбы и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сообщается, что главную роль в этом сыграл губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Дзюбе было плохо в "Зените" из-за итальянского тренера Роберто Манчини, который не полюбил Артема. Может, он даже начал его ненавидеть. Не ставил на матчи. И тогда к нему присмотрелся тульский "Арсенал". Идея была тренера "Арсенала", но одному ему такое дело поднять было нельзя. Действовали с президентом клуба, а главное, с губернатором области Алексеем Дюминым. В конце концов договорились, только руководство "Зенита" на таком же уровне, как и Алексей Дюмин, в то есть в "Газпроме", потребовало записать в контракте, что Артем Дзюба имеет право играть против "Зенита" только за штраф 120 тысяч евро. То есть выставило, что называется, заградительную пошлину. И в конце прошлого сезона "Зенит" играл решающий для себя матч с тульским "Арсеналом". Да, он был решающим, потому что в нем решалось, будет ли "Зенит" играть в Лиге чемпионов. Ему надо было выигрывать этот матч.



И вот тут на поле вышел Артем Дзюба. Да, Тульская область собралась с силами и заплатила за его участие в игре 120 тысяч евро. Завелся губернатор, чего уж говорить. И, как известно, сыграли 3:3, и последний гол на последних минутах забил Артем Дзюба. "Зенит" потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов, а Роберто Манчини уволили из "Зенита", и проклятье Артема Дзюбы витает теперь над ним.



Впрочем, в сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил. И вот теперь Артем Дзюба мерцающе блистал на чемпионате мира вместе со своей сборной и, не побоюсь этого слова, со Станиславом Черчесовым, – написал Колесников.

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