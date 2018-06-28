Источник: Бельгия сыграет против Англии резервным составом

Журналист Кристоф Террье в Твиттере опубликовал возможный состав сборной Бельгии на матч чемпионата мира против Англии. Обозреватель полагает, что тренерский штаб "красных дьяволов" во главе с Роберто Мартинесом сделает 9 замен по сравнению с победной игрой против Туниса (5:2).

К очной встрече команды подошли почти с идентичными показателями. Примечательно, что второе место в группе G может отправить одну из сборных в более комфортную часть сетки плей-офф.

Предположительный состав на матч с Англией:

Куртуа - Фермален, Компани, Алдервейрелд - Шадли, Дембеле, Феллаини, Т. Азар - Тилеманс, Янузай, Батшуайи;

Состав на матч с Тунисом:

Куртуа - Алдервейрелд, Фертонген, Боята - Витсель, Де Брейне, Феррейра-Карраско, Менье - Азар, Мертенс, Лукаку.

Матч Англия - Бельгия состоится сегодня, 28 июня, в Калининграде. Начало игры - 21.00 по московскому времени.

Когда первое место хуже второго. Устроят ли Англия и Бельгия поддавки на Балтике?