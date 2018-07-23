Источник: базы и тренировочные поля ЧМ-2018 передадут Федерации регби России

Правительство РФ нашло применение для тренировочных баз и полей, которые были отремонтированы к чемпионату мира-2018, утверждает телеграмм-канал "Мутко против". По информации источника, площадки будут переданы Федерации регби России.

Отмечается, что ФРР направила письмо в правительство с соответствующим запросом еще до начала мирового первенства. В документе был представлен список стадионов, которые интересны федерации. В этот перечень вошла тренировочная база "Спартака".

Власти решили передать некоторые из полей ФРР, их названия и расположение не уточняются. Источник подчеркивает, что регбийная федерация взамен дала обещание сделать свой вид спорта одним из самых популярных в стране.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

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