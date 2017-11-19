Исполнитель хита Despacito хочет попасть на чемпионат мира-2018

Пуэрториканский исполнитель композиции Despacito Луис Фонси мечтает оказаться на чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС. Клип на песню Despacito в исполнении Фонси и Дэдди Янки на данный момент набрал более 4,3 миллиарда просмотров за на YouTube.

- Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом, - сказал Фонси. - Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.

В футболе я всегда болею за испанцев, во всех остальных видах спорта поддерживаю пуэрториканцев. Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России.