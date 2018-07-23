12:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исполком РФС даст оценку выступлению сборной России на ЧМ 26 июля


Заседание исполкома РФС, на котором будет дана оценка выступлению сборной России на чемпионате мира 2018 года, состоится 26 июля, сообщает пресс-служба союза. Также в этот день будут подведены итоги турнира.

Помимо прочего, члены исполкома обсудят вопросы судейства национальных турниров.

На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). "Шашечные" в финале потерпели поражение от Франции (2:4), для которой этот чемпионский титул стал вторым в истории.

Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей //
Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять //
За что мы полюбили эту сборную России

Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/207542

К комментариям
2
Материалы других СМИ