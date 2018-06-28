Испанский болельщик попросил у Путина разрешения пронести барабан на матч с Россией

Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло-барабанщик, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему пронести барабан на матч 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания, информирует Mundo Deportivo.

Как отмечается, болельщик написал электронное письмо главе государства, а также распространил информацию через социальные сети. Маноло с аналогичной просьбой обратился также к председателю правительства Испании Педро Санчесу и Королевской федерации футбола. По его словам, ему уже два раза запретили проносить барабан на стадионы из соображений безопасности.

69-летний Маноло уже несколько десятков лет практически не пропускал игр сборной Испании.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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