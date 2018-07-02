Испанский болельщик поблагодарил оргкомитет ЧМ-2018 за разрешение пронести на трибуны барабан

69-летний испанский болельщик Маноло поблагодарил оргкомитет ЧМ-2018 за разрешение пронести барабан на матч 1/8 финала между Испанией и Россией, который его команда проиграла в серии послематчевых пенальти. Маноло прославился на весь мир тем, что уже несколько десятков лет почти не пропускает ни одной игры сборной Испании, привозя с собой барабан. Однако на матчи группового турнира в Казани и Калининграде ему из соображений безопасности не разрешали пронести на трибуны барабан.

– Хотелось бы сказать огромное спасибо организационному комитету чемпионата мира за то, что разрешили пронести барабан на игру между сборными России и Испании, – цитирует ТАСС Маноло. – Для меня это действительно было очень важно, я благодарен за то, что мне пошли навстречу. Сложно делиться впечатлениями от игры, российские футболисты по праву заслужили выход в 1/4 финала. Моя история на чемпионате мира в России заканчивается, но не заканчивается история чемпионатов мира, хотелось бы напоследок пожелать удачи и всех благ российской сборной.