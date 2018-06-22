Испанские болельщики по ошибке забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Болельщики сборной Испании забронировали по ошибке отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, где проводятся матчи ЧМ-2018.

- Водитель такси обратился в службу 112 с просьбой помочь в размещении зарубежных болельщиков, - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ростовской областной Службы-112. - Он перевозил болельщиков сборной Испании, которые на бумаге написали адрес отеля, расположенного в Ростове Великом, хотя они находились в Ростовской области. Осознав, что гости допустили ошибку, водитель обратился к нам за помощью. Услуги переводчика не потребовались, так как таксист воспользовался онлайн-переводчиком для общения с пассажирами.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Швейцарии забронировали в России к ЧМ-2018 отель, но не смогли разыскать его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам их ошибку и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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