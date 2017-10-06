Испания вышла на ЧМ-2018 при судействе Еськова

Сборная Испании вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче отборочного турнира в группе G против Албании чемпионы мира-2010 забили 3 безответных гола. Отметим, что встречу судила российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

Досрочную путевку на чемпионат мира испанцам помогла оформить Италия, потерявшая очки в поединке с Македонией (1:1) в 172-м матче вратаря и капитана Джанлуиджи Буффона. Итальянцы, таким образом, на данный момент попадают в стыковые матчи со второго места. Напомним, что в "стыки" пройдут восемь лучших вторых мест в группах из девяти. При этом для расчета сводной таблицы не учитываются результаты с командами, занявшими последние места в группах.

Еще в одной игре Израиль победил Лихтенштейн, 90 минут за израильтян провел хавбек ЦСКА Бибрас Натхо. Встреча не имела турнирного значения.

Испания стала 11-м участником финальной стадии ЧМ-2018. Ранее право участия в турнире получили Россия (хозяйка), Бельгия, Германия, Англия, Иран, Япония, Корея, Саудовская Аравия, Мексика и Бразилия.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Испания - Албания - 3:0 (3:0)

Голы: Родриго, 16 (1:0). Иско, 24 (2:0). Тиагу Алькантара, 27 (3:0).

Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Пике (Начо, 60), Жорди Альба, Одриосола, Тиагу Алькантара, Коке, Сауль, Иско, Сильва (Асенсио, 74), Родриго (Адурис, 82).

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Айети, Мемолла (Аголли, 46), Мемушай, Грезда (Латифи, 66), Каче, Джака, Лулаку, Бальиу (Садику, 46).

Предупреждения: Лулаку, 14. Джака, 26. Каче, 29. Грезда, 47. Пике, 48. Сильва, 65. Хюсай, 70.

Судья: ЕСЬКОВ (Россия).

Италия - Македония - 1:1 (1:0)

Голы: Кьеллини, 40 (1:0). Трайковски, 77 (1:1).

Италия: Буффон, Кьеллини, Барцальи (Ругани, 46), Дармиан, Бонуччи, Дзаппакоста, Пароло, Верди (Бернардески, 64), Гальярдини (Кристанте, 75), Иммобиле, Инсинье.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велкоски (Зайков, 75), Муслиу, Хасани (Трайковски, 64), Спировски, Алиоски, Радески, Барди, Пандев (Тричковски, 80), Несторовски.

Предупреждения: Спировски, 53. Хасани, 61. Пароло, 69.

Судья: Тиагу Бруну (Португалия).

Лихтенштейн - Израиль - 0:1 (0:1)

Гол: Тиби, 21.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн (Брендле, 51), Малин (Оспельт, 89), Геппель, Бургмайер, Март.Бюхель, Польверино, Хаслер, Марс.Бюхель, Вольфингер, Эрне (Сейхан Йилдиз, 72).

Израиль: Харуш, ТальБен-Хаим, Тиби, Давидзада, Меликсон (Бенаюн, 78), Рафаэлов (Эйнбиндер, 63), Натхо, Каба, Келтьенс, Хемед, Атар (Т.Бен-Хаим, 70).

Предупреждения: Хаслер, 28. Марс.Бюхель, 40. Бургмайер, 72.

Судья: Хантер (Северная Ирландия).

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