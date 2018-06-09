Испания в Краснодаре обыграла Тунис, забив гол в концовке

Сборная Испании в товарищеском матче обыграла Тунис (1:0) в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Единственный гол во встрече, которая прошла на стадионе "Краснодар", на 84-й минуте забил Яго Аспас.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Тунис выступит в квартете G встретится с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамой (28 июня, Саранск).

Товарищеский матч

Испания - Тунис - 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 84.

Испания: де Хеа, Одриосола (Начо, 46), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба (Аспас, 76), Сильва (Асенсио, 60), Бускетс, Тиагу Алькантара (Коке, 46), Иско (Васкес, 46), Иньеста, Родриго (Диегу Коста, 60).

Тунис: Матлути, Бронн, С.Бен Юссеф, Мериа, Маалул (Хаддади, 58), Скири, Сасси, Кауи (Бен Амор, 62), Бадри (Беналуан, 78), Слити (Халифа, 69), Ф.Бен Юссеф (Срарфи, 90+1).

Предупреждения: Начо, 86. Сасси, 90+1. Срарфи, 90+3.

Судья: Найхайс (Голландия).

9 июня. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

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