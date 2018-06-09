Испания - Тунис: Иньеста сыграет в Краснодаре с первых минут

Стали известны стартовые составы сборной Испании и Туниса на товарищеский матч. С первых минут на поле появится испанский ветеран Андрес Иньеста.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Испания: де Хеа, Одриосола, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Тиагу Силва, Давид Сильва, Иско, Иньеста, Родриго.

Тунис: Матлути, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Скири, Сасси, Кауи, Бадри, Слити, Ф. Бен Юссеф.

Последняя контрольная игра команд перед чемпионатом мира-2018 пройдет в Краснодаре. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Тунис.