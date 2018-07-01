"Испания страдает – и тренеры, и игроки, и болельщики". Фернандо Йерро – о вылете с ЧМ

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от России (1:1, пенальти – 3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 не стал скрывать: такой исход стал ударом. При этом специалист отметил, что его команда доминировала в этой встрече.

– Какая атмосфера у вас в раздевалке? И можете ли объяснить, почему команда сломалась в середине поля в этом матче?

– Как вы считаете, как можем себя чувствовать. Как все испанцы в этот вечер. Мы приехали сюда с огромными амбициями. И понимаем, как чувствуют себя миллионы болельщиков, и те, кто поддерживал нас с трибун. Колапса никакого не было, очень тонкая грань между победой и поражением. Команда не сломалась.

Перед тем, как игроки выходили на поле, я сказал: "Ребята, этот ЧМ играйте с удовольствием. Мы готовы состязаться с любой командой". Я им также сказал, что мы должны уйти с поля с высоко поднятой головой.

Мы можем честно смотреть в глаза друг другу, все 23 человека. Все они – высочайшие профессионалы. Огромное удовольствие их тренировать. Они едины, они профессионалы. Это очень хороший опыт. Мы знали, что матч будет непростой, но забили первый гол, вели 1:0. Затем наступил этап, когда и нам забили. Мы знали, что со стандартных положений Россия очень хорошо играет, в воздухе может царить. Не говорю, что кто-то что-то неправильно сделал в моей команде, ни в коем случае.

Все 15 игроков выложились полностью. Ничего не могу сказать им в упрек, ни одному игроку. Тренировались так, что думал, что они не выдержат этого. Спаялись как коллектив. Но это в футбол, в нем такое бывает. Мы владели мячом намного больше, у нас, наверное, 16 или 18 ударов. Но что можно сделать? В такие минуты надо быть эффективным, то есть забивать голы. У нас была возможность выиграть, но, к сожалению, закончилось пенальти. Это лотерея, и нам в этой лотерее не повезло. Мы страдаем – и игроки, и тренеры, и болельщики. (Игорь РАБИНЕР)

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